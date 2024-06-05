Мог поехать на Евро-2024 с Украиной, но выбрал Россию: где сейчас футболист-предатель Иван Ордец

Права на экс-игрока сборной Украины до сих пор принадлежат московскому "Динамо"

31-летний Иван Ордец вполне мог бы составить конкуренцию многим игрокам в защите сборной Украины, которая сейчас проводит контрольные матчи перед Евро-2024. Но, футболист выбрал свой путь, оставшись в Москве после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. И, пусть он и переехал со временем в Германию, где играет за "Бохум", но путь в сборную ему уже закрыт.

Иван Ордец родом из Волновахского района Донецкой области, и начинал свой путь в футболе, разумеется, в родном "Шахтере". Игрок провел 10 лет в родной команде (с перерывом на аренды в мариупольский "Ильичевец"), пока в 2019-м не переехал в московское "Динамо".

Задержался в России после полномасштабного вторжения

И оказалось ему там настолько хорошо, что уехать из России футболист не решился даже в феврале 2022-го. Он перешел в аренду в "Бохум" только летом того же года, пять месяцев прожив в стране, которая развязала против Украины полномасштабную войну.

Мнение всех украинских болельщиков об Иване Ордеце лаконично высказал Александр Алиев: "Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует". Аналогичного мнения придерживаются Мирон Маркевич и другие известные украинские футбольные специалисты.

Пытался оправдаться

Между тем, сам Ордец пытался оправдать свое пребывание в России. "После 24 февраля 2022 года я решил для себя, что не буду больше здесь играть. Мы решили это всей семьей, было очень тяжело. Можно сказать, что что-то умерло внутри меня. Я позвонил в клуб и объявил о своей позиции. Конечно же я хотел покинуть московское "Динамо", но на тот момент все что я мог сделать – я сделал. Я решил больше не выходить на поле, и мы начали думать о моем будущем. Нужно было найти какую-то команду. Это было нелегко.

Мы ждали от ФИФА, когда они выпустят какие-то документы, чтоб футболист мог приостановить свой контракт, либо разорвать его. Но разорвать я его не смог, потому что у меня было 2 года контракта. Мой агент связывался с ФИФА. Они ему сказали, что футболист не имеет право разорвать контракт, только приостановить. Как только ФИФА выпустило этот регламент, эти правила, то мы на следующий день сразу воспользовались этой функцией. Таким образом я оказался в Германии", – рассказывал Ордец в одном из интервью.

Игрок ищет сочувствия, но, тем не менее, сам он не предпринял никаких попыток разорвать контракт с "Динамо", а ведь мог это сделать в одностороннем порядке. Такое происходит сплошь и рядом. Но… Права на футболиста Ордеца до сих пор принадлежат клубу из России. А сам он ограничился лишь арендой в немецкий клуб.

Кроме того, свое решение по футболистам-легионерам, играющим в клубах России, ФИФА принял еще в марте, почти сразу после полномасштабного вторжения. А сам Иван покинул Россию только в летнее межсезонье. Генеральный директор ФК "Динамо" (Москва) Павел Пивоваров в этой связи отметил: "Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провел в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил".

Чуть не вылетел из Бундеслиги

Что касается немецкого клуба игрока, то недавно "Бохум" мог вообще вылететь во вторую Бундеслигу, но лишь каким-то чудом удержался в элитном дивизионе немецкого футбола. Команда отыграла преимущество соперника "Фортуны" из Дюссельдорфа в три мяча после первого стыкового матча за право остаться в Бундеслиге, после чего выиграла в серии пенальти.

И еще… По 2018-й год включительно Ордец регулярно вызывался в сборную Украины, успев провести в составе главной команды страны 12 матчей. Он твердо входил в обойму игроков сборной. А затем предпочел сборной и "Шахтеру" московское "Динамо", прекрасно понимая, что в национальную команду его уже не позовут. Так игрок пропустил Евро-2020.

Прошло четыре года. На Евро-2024, где будет играть сборная Украины, его тоже никто не позвал. Да и не мог позвать…