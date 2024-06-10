Усейн Болт получил жуткую травму во время благотворительного матча

Самый быстрый человек в мире не смог самостоятельно покинуть поле

Легендарный спринтер Усэйн Болт получил травму в благотворительной игре на арене "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. У спортсмена диагностировали разрыв ахиллового сухожилия.

Самого быстрого человека в мире унесли на носилках во время матча, в котором он сыграл за сборную мира XI против сборной Англии на Soccer Aid, сообщает Тhe Sun. Матч в этом году собрала более 100 миллионов фунтов стерлингов для UNICEF.

37-летний ямаец Болт играл на позиции центрального защитника. Когда в игровом эпизоде Джермейн Дефо на дриблинге обошел несколько игроков, Болт попытался подставить ногу. Король спринта, у которого на спине красуется рекордный результат 9,58, похоже, подвернул лодыжку или воткнул ногу в газон и тут же упал.

В итоге, команда Болта пропустила гол. Пока игроки сборной Англии праздновали взятие ворот, Болт оставался на газоне. В конце концов ему потребовалась медицинская помощь, и его быстро унесли на носилках, а на ногу наложили шину. Болт успел поаплодировать болельщикам на "Стэмфорд Бридж", когда его уносили с поля и уводили по туннелю.

После игры Болт сообщил в социальных сетях, что у него разрыв ахилла, и опубликовал фотографию, на которой его правая нога в специальном ботинке и с парой костылей в руках.

Любопытно, что во время игры Болт отдал отличный голевой пас на Алессандро Дель Пьеро. В том эпизоде легенда "Ювентуса" сравнял счет — 2:2.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне.