Усейн Болт отримав страшну травму під час благодійного матчу

Найшвидша людина у світі не зміг самостійно залишити поле

Легендарний спринтер Усейн Болт отримав травму у благодійній грі на арені "Стемфорд Брідж" у Лондоні. У спортсмена діагностували розрив ахілового сухожилля.

Найшвидшу людину у світі забрали на ношах під час матчу, в якому він зіграв за збірну світу XI проти збірної Англії на Soccer Aid, повідомляє Тhe Sun. Матч цього року зібрав понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів для UNICEF.

37-річний ямаєць Болт грав на позиції центрального захисника. Коли в ігровому епізоді Джермейн Дефо на дриблінг обійшов кілька гравців, Болт спробував підставити ногу. Король спринту, у якого на спині красується рекордний результат 9,58, схоже, підвернув кісточку або встромив ногу в газон і відразу впав.

У підсумку команда Болта пропустила гол. Поки гравці збірної Англії святкували взяття воріт, Болт залишався на газоні. Зрештою йому потрібна була медична допомога, і його швидко понесли на ношах, а на ногу наклали шину. Болт встиг поаплодувати вболівальникам на "Стемфорд Брідж", коли його несли з поля і відводили тунелем.

Після гри Болт повідомив у соціальних мережах, що у нього розрив ахілла, і опублікував фотографію, на якій його права нога у спеціальному черевику та з парою милиць у руках.

Цікаво, що під час гри Болт віддав чудовий гольовий пас на Алессандро Дель П’єро. У тому епізоді легенда "Ювентуса" зрівняв рахунок — 2:2.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усейн Болт потрапив у скандал у Лондоні.