В сборной Украины по футболу на одного холостяка меньше: кто избранница восходящей звезды (фото)

Артем Бондаренко покончил с холостой жизнью в 23 года

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко использовал межсезонье для того, чтобы жениться. Избранником игрока стала девушка по имени Ольга.

Фото с церемонии браксочетания Артем опубликолвал в своем Instagram. Церемония состоялась на берегу озера.

Супругу футболиста зовут Ольга Приймачук. Бондаренко также приходится кумом другому игроку донецкого "Шахтера" — Георгию Судакову. Артем крестил его дочь Милану.

Бондаренко выступает на позиции полузащитника. Артем — универсал. Игрок может закрывать в центре поля сразу три позиции: атакующего, центрального и правого хавбека.

За юношеские и молодежные команды горняков, а также сборные Украины разных возрастов он играет с сезона 2016/2017. За национальную команды не провел еще ни одного матча.

В составе "Шахтера" Артем — трехкратный чемпион Украины (2019/20, 2022/23, 2023/24), обладатель Кубка (2023/24) и Суперкубка (2021) страны. Также в составе сборной Украины игрок выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы-2023.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь и "секс-символ" сборной Украины Георгий Бущан отметил юбилей.