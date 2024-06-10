У збірній України з футболу на одного холостяка менше: хто обраниця молодої зірки (фото)

Артем Бондаренко покінчив із холостим життям у 23 роки

Півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко використав міжсезоння для того, щоб одружитися. Обранцем гравця стала дівчина на ім’я Ольга.

Фото з церемонії одруження Артем опублікував у своєму Instagram. Церемонія відбулася на березі озера.

Дружину футболіста звуть Ольга Приймачук. Бондаренко також доводиться кумом іншому гравцю донецького "Шахтаря" — Георгію Судакову. Артем хрестив його дочку Мілану.

Бондаренко виступає на позиції півзахисника. Артем — універсал. Гравець може закривати в центрі поля одразу три позиції: атакуючого, центрального та правого хавбека.

За юнацькі та молодіжні команди гірників та команди України різних вікових категорій він грав із сезону 2016/2017. За національну команду не провів ще жодного матчу.

У складі "Шахтаря" Артем — триразовий чемпіон України (2019/20, 2022/23, 2023/24), володар Кубка (2023/24) та Суперкубка (2021) країни. Також у складі збірної України гравець виграв бронзову медаль молодіжного чемпіонату Європи-2023.

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