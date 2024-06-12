На этом красавце будет ездить сборная Украины на матчи Евро-2024: как выглядит автобус и какова его цена (фото)

Это комфортный люксовый автобус

Сборная Украины уже через несколько дней сыграет свой первый матч в групповом этапе на Евро-2024 (17 июня состоится поединок с Румынией). Воспитанники Сергея Реброва будут ездить по дорогам Германии на ярком автобусе марки Mercedes-Benz.

В частности, фото транспортного средства, по которому будет передвигаться сборная и тренерский штаб в Германии, показали перед стартом чемпионата в пресс-службе Ассоциации футбола Украины. На этом автобусе игроки и тренеры будут передвигаться как минимум между городами Дюссельдорф, Мюнхен и Штутгард, ведь все три игры (17, 21 и 26 июня) в рамках группового этапа для сборной Украины будут проходить на разных аренах в вышеупомянутых городах.

Что известно об этом автобусе

Для сборной Украины был предоставлен специально оборудованный автобус премиум-класса Mercedes-Benz Tourismo. Несмотря на то, что его официально не презентовали, "Телеграфу" удалось кое-что узнать о нем. Это одна из моделей туристических автобусов премиум-класса, часто используемых ведущими футбольными клубами и национальными сборными. Транспорт специально украсили традиционными цветовыми решениями Евро, а на окнах изображен флаг Украины и надпись с названием нашего государства.

Mercedes-Benz Tourismo – это линейка комфортабельных туристических автобусов, специально разработанных для дальних поездок. Они обладают высоким уровнем комфорта, вместительным багажным отсеком и могут быть оборудованы под нужды футбольной команды.

Автобусы Tourismo предлагаются в разных модификациях по размеру, но обычно имеют емкость от 35 до 59 пассажирских мест. Они обеспечивают достаточно места для размещения футболистов, тренерского штаба и оборудования.

Также Tourismo оснащаются современными мультимедийными системами, зонами отдыха, иногда даже кухонными блоками и т.д. для максимального комфорта во время длительных переездов.

Цена на туристические автобусы Mercedes-Benz Tourismo может варьироваться в зависимости от конкретной модели, комплектации и дополнительных опций, но в целом такой транспорт стоит довольно дорого.

Ориентировочные цены на новые автобусы Mercedes-Benz Tourismo:

Tourismo 16 RHD (2+2 оси, емкость до 59 мест) – около 400 000 – 550 000 евро.

Tourismo 15 RHD (2 оси, емкость до 49 мест) – ориентировочно 350 000 – 500 000 евро.

Tourismo 17 RHD (3 оси, емкость до 63 мест) – от 500 000 до 650 000 евро.

Следует отметить, что цены могут существенно возрасти при добавлении премиальных опций и украшении салона под конкретные требования заказчика, например футбольной команды.

А вот на таком автобусе ездила сборная Украины на Евро-2020.

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