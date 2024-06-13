Экономные украинцы и щедрые австрийцы: где и почем будут жить участники Евро-2024

Наша команда поселилась в одном из самых недорогих отелей в сравнении с другими участниками Евро

Накануне сборная Украины по футболу прибыла в Таунусштайн (пригород Висбадена), где будет жить во время Евро-2024 в Legere-Hotel Taunusstein. Этот отель оказался одним из самых недорогих, которые выбрали команды-участницы турнира, который стартует уже 14 июня.

Список отелей, которые выбрали 24 команды-участницы турнира, и стоимость проживания в них собрат портал Urlaubstracke. И в этом списке есть немало интересного.

Так, в прайс-листе отеля, где остановится сборная Украины, указана цена за номер 231,5 евро за ночь. Правда, в УАФ уверяют, что на самом деле, цена для игроков и персонала украинской сборной будет составлять 165 евро за номер. Цена является специальной – по договоренности. Тем более, что самому отелю это выгодно в маркетинговых целях.

Больше всего на жилье на этом Евро потратится Австрийский футбольный союз. За номер для игрока команды в берлинском Schlosshotel Grunewald австрийцы будут платить по 1262 евро в сутки.

На втором месте расположилась сборная Испании, которая за люкс в отеле Öschberghof в Донауешингене выплатит 890,50 евро. Далее следуют венгры из Hotel Tannenhof Sport & Spa – эти люксы за ночь будут стоить 890 евро.

Англичане – одни из главных фаворитов турнира, но условия у них более скромные. Люкс в Spa&Gold-Resort "Weimarer Land" потянет на 379 евро. А действующие чемпионы Европы, итальянцы, базируются в городе Изерлон, где люкс в местном Hotel Vierjahreszeiten стоит 318,50 евро за ночь.

Наконец, французы, которых многие называют будущими победителями чемпионата, вообще выплачивают скромные 166,50 евро за люкс в Park Hotel & Spa Bad Lippspringe, что в Падерборне. Даже не верится, что Мбаппе будет жить в столь скромных условиях. А ниже французов находится только сборная Грузии, которая проживает в Best Western Plus Park Hotel Velbert за 128,50 евро в ночь.

Но больше всех удивили хозяева турнира — сборная Германии дислоцируется на базе Adidas в Герцогенаурасе, где подопечным Юлиана Нагельсманна сделали все условия для тренировки и проживания. И самое главное – Немецкому футбольному союзу не придется платить за проживание. Все затраты лягут на плечи производителя спортивной одежды и аксессуаров, который является спонсором Бундестим.

Напомним, что сборная Украины в последнем матче перед Евро разгромила команду Молдовы в Кишиневе.