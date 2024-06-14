Евро-2024: звезды футбола, которые пропустят турнир, игроки из команд-фаворитов и не только

Турнир по разным причинам пропустят многие ведущие игроки континента

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, который продлится ровно месяц, до 14 июля. 24 команды-участницы будут оспаривать титул сильнейшей в Старом свете, но многие ведущие футболисты пропустят этот турнир по разным причинам.

"Телеграф" составил список игроков, которые не примут участие в немецком Евро, из футболистов команд-фаворитов, а также команды Бельгии, которая в число ведущих уже не входит. И этот список получился довольно внушительным.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Начнем, как и принято в футболе, с вратарской позиции. Среди голкиперов команд-участниц турнира наиболее заметной является потеря стража ворот мадридского "Реала" и сборной Бельгии. Об этом главный тренер команды Доменико Тедеско сообщил еще 30 апреля. Стоит отметить, что до конца апреля 31-летний первый номер "Реала" не играл в сезоне 2023/24 из-за травмы. В испанском клубе за время его отсутствия в статусе первого номера закрепился наш Андрей Лунин.

При этом, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти до последнего рассчитывал на Тибо и тот вышел на поле в главных матчах года — чемпионском для команды в Ла Лиге и победном для комнады финале Лиги чемпионов. В то же время в сборной из-за возвращения Тибо не стали пересматривать ситуацию с вратарями.

"По этому поводу все уже сказано, — отметил Тедеско в одном из интервью. — Мы сосредотачиваемся на футболистах, которые находятся в хорошей форме".

Куртуа пропустит чемпионат Европы впервые за более чем 10 лет. Более того, он был неизменным первым номером сборной Бельгии на континентальных турнирах 2016 и 2020 годов и дважды выходил со сборной в четвертьфинал турнира.

Джек Грилиш (Англия)

Главный тренер сборной Англии Гаррет Сайтгейт отказался от включения в состав команды ряда опытнейших игроков. И среди них — Джек Грилиш. Чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов сезона 2022/23 в составе "Манчестер Сити" с 2020 года принимал участие во всех международных турнирах в составе сборной Англии. Да и в категорию топ-футболистов он входит еще со времен выступлений за "Астон Виллу", несмотря на то, что несколько сезонов и провел во второй по значимости английской лиге — Чемпионшипе.

Вместе с тем, сезон-2023/24 стал провальным для Грилиша. Как по результативности (худший за три года в "МанСити"), так и в целом по игре. Лишь треть матчей АПЛ в стартовом составе, в некоторых играх футболист вообще проводил по три минуты на поле. На фоне этого полузащитник провел личный разговор с тренером "МанСити" Хосепом Гвардиолой в котором тот настаивал, что пора вернуть лучшую форму в преддверии нового сезона. Джек согласен, что сезон-2023/24 фактически был провален из-за травм и проблем с мотивацией после выдающегося требла. "Не думаю, что хорошо выступил в этом сезоне", — признавал игрок в общении с прессой.

Джейдон Санчо (Англия)

Также Саутгейт отказался брать на Евро в Германию вингера сборной и дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Не имея игровой практики с сентября прошлого года, в январе 24-летний Санчо отправился из "Манчестер Юнайтед" в аренду в "Боруссию", где постепенно вернулся в свою лучшую форму. Так, 24-летний футболист сыграл ключевую роль в выходе "Боруссии" в финал Лиги Чемпионов, показав отличный футбол в обоих полуфинальных матчах против ПСЖ.

Однако Саутгейт остался при своем мнении и Санчо не попал в число 26 игроков, которых тренер взял на турнир в Германию. Среди причин основной считается та, что Саутгейт обладает россыпью талантов среди фланговых игроков и считает, что включение в заявку внезапно преобразившегося Санчо стало бы угрозой для его долгосрочного планирования.

Маркус Рэшфорд (Англия)

Не сыграет на предстоящем Евро за англичан и Маркус Рэшфорд. Футболист не вошел даже в расширенный состав сборной Англии, который был объявлен 21 мая. 26-летний форвард провел неудачный сезон, забив всего восемь голов во всех турнирах за МЮ.

При этом, за национальную команду Рэшфорд дебютировал в 2016 году. И с тех пор он участвовал на всех крупных турнирах.

Марко Ройс (Германия)

Пропустят домашний Евро-2024 и ряд знаковых игроков последних лет для сборной Германии. В частности, не поедет на турнир Марко Ройс. Игрок провел 11 с половиной сезон в "Боруссии" и в мае завершил свою карьеру в клубе из Дортмунда, так и не завоевав титула чемпиона Бундеслиги, но выиграв 2 Кубка и 3 Суперкубка Германии.

С 2011 года игрок выступал за сборную Германии и провел в составе команды, в общей сложности 48 матчей. Но, на Евро-2020 и ЧМ-2022 еще не было в составе команды. И нынешний Евро-2024 станет уже третьим крупным турнирном подряд, который игрок пропускает.

Матс Хуммельс (Германия)

Также пропустит нынешний Евро и лидер "Боруссии" центрбек Матс Хуммельс.Тренерский штаб сборной Германии принял решение не вызывать опытного 35-летнего защитника в ряды национальной команды еще в середине мая. И свое решение тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн так и не поменял.

Между тем, Хуммельс ударно провел сезон 2023/24 за "шмелей" — четыре гола и один голевой пас в 38 играх. Также защитник дважды признавался лучшим игроком недели на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, где "Боруссия", напомним, по сумме двух встреч прошла ПСЖ и вышла в финал турнира.

На международном уровне Хуммельс отыграл за сборную Германии в 78 играх. Матс с национальной командой выиграл ЧМ-2014, а также дважды стал бронзовым призером Евро в 2012 и 2016 годах

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Серж Гнабри (Германия)

А вот тяжелой потерей сборной Германии по объективным причинам — из-за травмы, является отсутствие Сержа Гнабри. Игроку "Баварии" диагностировали разрыв мышцы левого подколенного сухожилия после ответного полуфинального матча против "Реала" в Лиге чемпионов, сыгранного в мае.

Игрок пропустил концовку сезона в своей клубной команде, а теперь не сможет выступить на Евро. Обидная потеря очень ценного игрока для хозяев турнира накануне чемпионата. Игрок провел 19 матчей в составе "Баварии" в сезоне 2023/24 во всех турнирах, забив пять голов.

Гави (Испания)

А вот о том, что предстоящий турнир а в придачу и Олимпиаду Париж-2024 пропустит Гави, стали известно еще в ноябре 2023-го. Заключительный матч сборной Испании в отборе на Евро-2024 (против команды Грузии — 3:1), закончился драматично для молодого полузащитника. Один из главных талантов Европы получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразной связки — и даже рискует больше никогда не выйти на топ-уровень.

На данный момент, срок восстановления игрока составляет от 7 до 9 месяцев. То бишь, летом он уже может начать потихоньку тренироваться. Но, со столь серьезными травмами лучше не спешить и основательно заняться здоровьем. Даже в таком молодом возрасте.

Пока же стоит отметить, что всего Гави в сезоне 2023/24 до момента получения травмы, 19 ноября, во всех турнирах принял участие в 21 официальном матче, будучи основным игроком и в "Барселоне", и в сборной. Главный тренер Луис де ла Фуэнте выпускал полузащитника "Барселоны" в каждом матче сборной.

Чиро Иммобиле (Италия)

Удивил и главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, который, в частности, не включил даже в предварительную заявку Чиро Иммобиле. 34-летний форвард "Лацио" помимо опыта имеет езе и победный опыт Евро-2020, когда вместе со "Скуадрой Адзуррой" выиграл предыдущий турнир.

В сезоне 2023/24 в составе римского клуба он провел 43 матча, в которых забил 11 голов, 4 из которых — в Лиге чемпионов. Весьма достойный показатель для потенциального игрока национальной команды. В сборной Италии на данный момент он провел 57 матчей и забил 17 голов.

Мануэль Локателли (Италия)

Также Евро-2024 пропустит Мануэль Локателли, полузащитник "Ювентуса" и, также как и Иммобиле, действующий чемпион Европы в составе команды. 26-летний игрок, находящийся в само расцвете сил, провел в составе "Ювентуса" в сезоне 2023/24 30 матчей и, казалось бы, ничто не может помещать игроку поехать на Евро. Но, Спаллетти так не посчитал. Также как и Иммобитле, Локателли не попал даже в предварительную заявку команды на турнир.

Между тем, в составе национальной команды Италии с 2020 года он провел 28 матчей, забив 3 гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евро-2024 начнется в пятницу, 14 июня, матчем Германия — Шотландия.