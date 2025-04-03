Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки полуфиналов (видео)

Турнир выходит на финишную прямую

В четверг, 3 апреля, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу. Накануне в полуфинал турнира пробились 4 клуба: "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Буковина" (Первая лига)

В прямом эфире в Украине официальную процедуру жребия покажет YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Начало церемонии — в 14:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция жеребьевки полуфиналов Кубка Украины-2025:

Отметим, жребий будет слепым, а потому каждая команда может попасть на любую другую. Добавим, что базовый день полуфиналов КУ — 23 апреля. Финальный поединок за почетный трофей намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомир.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025 с большим трудом, минимально обыграв "Александрию" (1:0). Добавим, что донецкий клуб идет третьим в чемпионате Украины, отставая от "Динамо" (1-е место) на 10 очков. В последней игре Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" одолел "Оболонь" со счетом 2:0.