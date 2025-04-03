Огромный дом, собственный бассейн и пруд: как выглядит дом скандальной Анны Герман под Киевом

Политик имела особняк под Киевом

Анна Герман — бывшая скандальная народная избранница, которая была соратницей президента-беглеца Виктора Януковича. Она отличилась пророссийской риторикой, а после 2014 года исчезла из медиапространства. В последний раз в Украине политика видели на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. За время карьеры Герман обжилась поместьем возле Киева.

Политик проживала в трехэтажном доме, что в поселке Гореничи на Киевщине. Коттеджная застройка, где она имела дом, расположена в 3 километрах от киевского КПП по Житомирской трассе.

Дом Герман простирается на 200 квадратных метров, тогда как земельный участок – около на 20 соток. Во дворе дома расположен бассейн. Также в сети нашли фотографию неизвестной девушки, отдыхавшей у бассейна регионалки. Примечательно, что на территории был устлан газон, подстрижены кусты, насажены цветы, елки, березки.

Бассейн и двор дома Герман, фото из российской соцсети "Одноклассники"

Дом Герман под Киевом, фото "Украинская правда"

Также на территории имения был ландшафтный пруд, окруженный камнями и галькой и мангал, украшенный розовыми камнями.

Пруд на территории дома Герман, фото "Украинская правда"

Мангал на территории дома Герман, фото "Украинская правда"

Герман рассказывала, что брала кредит в "Укрсоцбанке" под залог своей столичной квартиры, чтобы купить дом под Киевом. Она приобрела несколько соток земли с домом в 200 квадратных метров у журналиста Николая Канишевского. Тогда она говорила, что взяла кредит на 8 лет.

Герман брала кредит на дом, фото "Украинская правда"

Дом Анны Герман, фото "Украинская правда"

Журналистам "Украинской правды" Герман не предоставила документы о ее платежеспособности по кредиту, а также не обнародовала декларацию о доходах. Канишевский подтверждал, что Герман покупала у него дом и землю, но речь шла только о 12 сотках. В то время как территория возле дома политика была в 2 раза больше. В 2008 году подобные дома, как у Герман, стоили от 500 до 850 тысяч долларов.

Похожие дома стоили 500-850 тысяч долларов еще в 2008 году, фото "Украинская правда"

Отметим, что последний раз Герман видели на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. Было заметно, что экс-нардеп пытается сохранять молодой вид, следя за внешностью и собственным стилем. На мероприятии она общалась с нардепом Юлией Тимошенко.

А вот что сейчас с домом Герман возле Киева — неизвестно. В сети нет информации, кто там живет, и продала ли политик эту недвижимость.

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