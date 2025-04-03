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Огромный дом, собственный бассейн и пруд: как выглядит дом скандальной Анны Герман под Киевом

Автор
Виктория Козар
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Где жила экс-нардеп Анна Герман в Украине
Где жила экс-нардеп Анна Герман в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политик имела особняк под Киевом

Анна Герман — бывшая скандальная народная избранница, которая была соратницей президента-беглеца Виктора Януковича. Она отличилась пророссийской риторикой, а после 2014 года исчезла из медиапространства. В последний раз в Украине политика видели на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. За время карьеры Герман обжилась поместьем возле Киева.

Политик проживала в трехэтажном доме, что в поселке Гореничи на Киевщине. Коттеджная застройка, где она имела дом, расположена в 3 километрах от киевского КПП по Житомирской трассе.

Дом Герман простирается на 200 квадратных метров, тогда как земельный участок – около на 20 соток. Во дворе дома расположен бассейн. Также в сети нашли фотографию неизвестной девушки, отдыхавшей у бассейна регионалки. Примечательно, что на территории был устлан газон, подстрижены кусты, насажены цветы, елки, березки.

Где жила Анна Герман
Бассейн и двор дома Герман, фото из российской соцсети "Одноклассники"
Дом Анны Герман под Киевом
Дом Герман под Киевом, фото "Украинская правда"

Также на территории имения был ландшафтный пруд, окруженный камнями и галькой и мангал, украшенный розовыми камнями.

Территория дома Анны Герман
Пруд на территории дома Герман, фото "Украинская правда"
Территория дома Герман
Мангал на территории дома Герман, фото "Украинская правда"

Герман рассказывала, что брала кредит в "Укрсоцбанке" под залог своей столичной квартиры, чтобы купить дом под Киевом. Она приобрела несколько соток земли с домом в 200 квадратных метров у журналиста Николая Канишевского. Тогда она говорила, что взяла кредит на 8 лет.

Где жила Герман в Украине
Герман брала кредит на дом, фото "Украинская правда"
Дом Анны Герман
Дом Анны Герман, фото "Украинская правда"

Журналистам "Украинской правды" Герман не предоставила документы о ее платежеспособности по кредиту, а также не обнародовала декларацию о доходах. Канишевский подтверждал, что Герман покупала у него дом и землю, но речь шла только о 12 сотках. В то время как территория возле дома политика была в 2 раза больше. В 2008 году подобные дома, как у Герман, стоили от 500 до 850 тысяч долларов.

Стоимость дома Анны Герман
Похожие дома стоили 500-850 тысяч долларов еще в 2008 году, фото "Украинская правда"

Отметим, что последний раз Герман видели на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. Было заметно, что экс-нардеп пытается сохранять молодой вид, следя за внешностью и собственным стилем. На мероприятии она общалась с нардепом Юлией Тимошенко.

А вот что сейчас с домом Герман возле Киева — неизвестно. В сети нет информации, кто там живет, и продала ли политик эту недвижимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный бывший депутат Александр Ефремов. Он сидел в СИЗО, получив меру пресечения за помощь сепаратистам в 2014 году.

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