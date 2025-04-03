В Киеве на рынке раздался взрыв, погибли два человека (фото)
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К сожалению, погибли люди
В Деснянском районе Киева раздался громкий взрыв. Об этом сообщают в полиции столицы.
Согласно сообщению, в результате инцидента погибли два человека. На месте работают правоохранители и все необходимые службы.
"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", — говорится в сообщении.
В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что погиб один человек. Также назвали предварительную причину взрыва.
"На рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв. Один человек погиб, второй получил ранения. Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, взорвался газовый баллон", — говорят в КГГА. Впрочем, "Телеграфу" в полиции подтвердили, что погибших двое.
В то же время некоторые телеграмм-каналы и СМИ не правильно поняли сообщения КГГА и распространили информацию, что на рынке мужчина поднял неизвестный предмет, обмотанный проволокой, и это повлекло за собой его гибель. Однако информация по сообщению городской администрации касается Днепровского района, а не Деснянского, где расположен рынок "Юность".
Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Ровно произошел теракт. В результате взрыва авто пострадали.