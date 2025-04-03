В Киеве на рынке раздался взрыв, погибли два человека (фото)

К сожалению, погибли люди

В Деснянском районе Киева раздался громкий взрыв. Об этом сообщают в полиции столицы.

Согласно сообщению, в результате инцидента погибли два человека. На месте работают правоохранители и все необходимые службы.

"Информация о взрыве поступила сегодня в Деснянское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики", — говорится в сообщении.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что погиб один человек. Также назвали предварительную причину взрыва.

"На рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв. Один человек погиб, второй получил ранения. Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, взорвался газовый баллон", — говорят в КГГА. Впрочем, "Телеграфу" в полиции подтвердили, что погибших двое.

Где расположен рынок "Юность" в Киеве

В то же время некоторые телеграмм-каналы и СМИ не правильно поняли сообщения КГГА и распространили информацию, что на рынке мужчина поднял неизвестный предмет, обмотанный проволокой, и это повлекло за собой его гибель. Однако информация по сообщению городской администрации касается Днепровского района, а не Деснянского, где расположен рынок "Юность".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Ровно произошел теракт. В результате взрыва авто пострадали.