Евро-2024: самые титулованные команды, шансы фаворитов и сборной Украины

У англичан, французов и немцев самые большие шансы на победу

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. 24 команды-участницы в течение месяца выявят сильнейшего в Европе, чемпионат завершится 14 июля.

Турнир будет проводится в 10 городах, на 10 стадионах, начнется в Мюнхене, матчем открытием Германия — Шотландия (там же свой первый матч сыграет сборная Украины) и завершится финалом в Берлине. Также турнир примут Кельн, Дортмунд, Штутгарт, Гельзенкирхен, Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне и Лейпциг. "Телеграф" рассказывает обо всем, что нужно знать накануне нынешнего Евро —истории и регламенте нынешнего турнира, фаворитах и шансах команды Украины поднять над головой трофей победителя соревнования ровно через месяц.

Немцы и испанцы — самые титулованные

Чемпионат Европы по футболу впервые прошел в 1960-м году и с тех пор проводится раз в четыре года. Единственным исключением стал 2020-й, когда соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса. Тот турнир состоялся в 2021-м, соответственно, через 5 лет после Евро-2016, а уже через 3 года проходит Евро-2024. До этого привычный график проведения турнира не сбивался никогда.

Первым чемпионом Европы стала сборная СССР, но уже в последующие годы победителями турнира становились более привычные уху современного болельщика команды-гранды из Испании, Италии и ФРГ (Германии). Уже позже Евро выигрывали команды Франции, Нидерландов и Португалии, также относящиеся к ведущим в Европе. Но нередки на континентальных первенствах и глобальные сенсации. Так, в 1992-м Евро выиграла сборная Дании, а в 2004-м — команда Греции. Ни до, ни после эти команды не добивались столь значимых успехов ни на Евро, ни на чемпионатах мира.

Вместе с тем, на Евро-2008 до полуфинала сенсационно дошла Турция, в 2016-м — Уэльс, та же Дания в 2021-м… И только на украино-польском Евро-2012 фавориты не пропустили вперед середняков и аутсайдеров. Квартет лучших в Европе тогда составили Испания, Италия, Германия и Португалия, во главе с Роналду.

Действующим чемпионом Европы является команда Италии, которая в финальном матче Евро-2020 обыграла англичан в серии пенальти — 1:1 (3:2). Но, команда пребывает в явном кризисе. После победного Евро итальянцы провалили отборочный турнир ЧМ-2022, не попав на Мундиаль. А на нынешний Евро-2024 в Германию напрямую попали, но только после грубой судейской ошибки, когда рефери не назначил пенальти в ворота итальянской команды в самой концовке матче Украина — Италия в последнем туре отборочного турнира.

Наиболее титулованными на данным момент являются сборные Германии и Испании — по 3 титула победителя Евро. У Италии и Франции — по два. У остальных сборных — СССР, Португалии, Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции — по одному титулу.

Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить, что на Евро-1988, где сборная СССР дошла до финала, в составе команды было… 14 игроков киевского "Динаамо". А на финальный матч против сборной Нидерландов в стартовом составе вышли 7 воспитанников украинского футбола — Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Игорь Беланов, Геннадий Литовченко и Олег Протасов.

С привычным регламентом

Евро уже в третий раз проводится по регламенту с 24 командами, которые поделены на 6 групп. Последний раз регламент менялся после украино-польского Евро-2012, когда 16 команд были поделены на 4 группы по 4 сборные. И болельщики уже привыкли к чемпионатам Европы с участием 24 команд. Правда, сейчас идут разговоры об увеличении числа команд-участниц до 32, но только с Евро-2032, через 8 лет. И только разговоры.

Пока же, 24 команды привычно разбиты на 6 групп по 4 команды. По две лучшие — 12, автоматически попадают в плей-офф 1/8 финала, к ним же добавляются еще 4 лучшие из 6 команд, занявших в своих группах 3-и места. И уже в плей-офф команды определяют сильнейшего по олимпийской системе, с выбыванием. При этом матч за 3-е место на Евро, в отличие от ЧМ, не проводится. И каждый проигранный на стадии плей-офф матч становится последним для команды.

Таким образом, победителю турнира предстоит провести на полях Германии 7 матчей. Три на групповом этапе и четыре — в плей-офф.

Шансы Реброва и Ко

Сборная Украины, как уже упоминалось, первый матч на Евро проведет в Мюнхене, а соперником станет команда Румынии. Это весьма непростой, неуступчивый соперник, игра с которым должна стать ключевой в борьбе за 2-е место по итогам группового турнира в целом.

После этого команда проведет матч со сборной Словакии, одним из аутсайдеров чемпионата, в Дюссельдорфе. Разумеется, в этом матче украинцы просто обязаны побеждать, если хотят на что-то рассчитывать на Евро в целом.

И, наконец, в заключительной игре группового этапа украинцы сойдутся с командой Бельгии, фаворитом группы, но уже не той командой, что была 4-8 лет назад. У бельгийцев ушло "золотое поколение" игроков, и даже с этой командой "сине-желтым" вполне можно бороться за очки и даже за победу.

Впрочем, самый реальный прогноз для сборной Украины. его же дают букмекеры, 2-3 места в группе и выход в 1/8 финала, но не более того. Favbet ставит команду на 12-е место в списке фаворитов с коэффициентом 67 к 1 на победу. Можно заработать много денег, но только если украинцы смогут сотворить сенсацию. Кстати, этот прогноз — 12-е место, соответствует общему мнению специалистов — выход в 1/8 финала и не более того.

Хотя, к примеру, бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" румынский специалист Мирча Луческу считает сборную Украины сильнейшей командой восточной Европы. И, кстати, предрекает ей выход в полуфинал турнира.

Привычные фавориты

Что касается фаворитов турнира, то это все те же гранды европейского футбола — Англия, Франция, Германия, Португалия, Испания и Италия. При этом, главными фаворитами турнира считаются родоначальники футбола, на счету которых нет ни одной победы на Евро. Англичане выиграли чемпионат мира-1966, но лишь раз играли в финале Евро, три года назад, в 2021-м, на родном "Уэмбли". И, как уже упоминалось, проиграли в серии пенальти сборной Италии.

Тем не менее, сейчас они главные фавориты Евро по мнению букмекеров — 4,10 к 1. У идущих следом вице-чемпионов мира французов ( проиграли Аргентине в финале) 5 к 1, а у хозяев будущего Евро сборной Германии 6,50 к 1. Далее идут португальцы с Роналду, шансы на победу у которых, по мнению букмекеров, 8 к 1, и только потом идут Испания (9) и Италия (15). Также не стоит сбрасывать со счетов команду Нидерландов (17 к 1). Кстати, такие же шансы у команды Бельгии — соперника украинцев по группе. А вот дальше идет команда Хорватии, с коэффициентом лишь 40 к 1.

Где смотреть?

Официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине является сервис Megogo. Кроме того, некоторые поединки будут транслироваться на региональных каналах Суспільне ТБ.

Общедоступные каналы Суспільне ТБ покажут матч открытия, все игры сборной Украины, а также по одной игре в другие дни, как группового турнира, так и плей-офф, включая, оба полуфинал и финал. Всего Суспільне ТБ покажет 22 матча.

Также Радио Промінь позволит не пропускать матчи Евро-2024 по футболу для тех болельщиков, которые не смогут посмотреть поединки, а только послушать.