Ярмоленко набросился на ребенка во время матча: "ты как меня называешь?" (видео)

Звездному "динамовцу" не понравилось, как его зовут дети

Во время кубкового матча "Динамо" — "Рух" (1:0) юные болельщики активно выкрикивали прозвище звездного игрока киевлян Андрея Ярмоленко, чтобы получить заветный автограф. Однако самому футболисту это не понравилось.

В сети завирусилось видео, на котором Ярмоленко отчитывает юного болельщика. Об этом сообщает "Телеграф".

Фаны скандировали "Ярмола!" в надежде на то, что футболист подойдет к ним, и их желание исполнилось. Однако Андрей, который разминался на поле, подошел к юному фанату, чтобы отчитать его. Вингеру не понравилось, что юный болельщик выкрикивал его прозвище.

– Тебе сколько лет?!

– 14.

– А мне 35, я тебя старше на сколько лет?

– 21.

– И ты как меня называешь? Говоришь: "Ярмола, Ярмола", — сказал Ярмоленко.

В сети по-разному отреагировали на инцидент. Некоторые считают, что футболист переборщил с такой реакцией, другие говорят, что "Ярмола" из уст ребенка действительно звучит неуважительно.

Видеообзоор матча "Рух" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" по итогам 22 туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) лидирует в первенстве. В последней игре чемпионата Украины киевляне одолели "Рух" со счетом (2:0).