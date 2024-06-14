Євро-2024: зірки футболу, які пропустять турнір, гравці з команд-фаворитів і не лише

Турнір з різних причин пропустять багато провідних гравців континенту

14 червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу, який триватиме рівно місяць, до 14 липня. 24 команди-учасниці оскаржуватимуть титул найсильнішої у Старому світі, але багато провідних футболістів пропустять цей турнір з різних причин.

"Телеграф" склав список гравців, які не візьмуть участь у німецькому Євро, з гравців команд-фаворитів, а також команди Бельгії, яка до ведучих вже не входить. І цей список вийшов досить значним.

Тібо Куртуа (Бельгія)

Почнемо, як і заведено у футболі, з воротарської позиції. Серед голкіперів команд-учасниць турніру найбільш помітною є втрата голкіпера мадридського "Реала" та збірної Бельгії. Про це головний тренер команди Доменіко Тедеско повідомив ще 30 квітня. Варто зазначити, що до кінця квітня 31-річний перший номер "Реала" не грав у сезоні 2023/24 через травму. В іспанському клубі за його відсутності у статусі першого номера закріпився наш Андрій Лунін.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті до останнього розраховував на Тібо і той вийшов на поле в головних матчах року — чемпіонському для команди в Ла Лізі і переможному для комнади фіналі Ліги чемпіонів. У той же час у збірній через повернення Тібо не стали переглядати ситуацію з воротарями.

"З цього приводу все вже сказано, — зазначив Тедеско в одному з інтерв’ю. — Ми зосереджуємось на футболістах, які перебувають у гарній формі".

Куртуа пропустить чемпіонат Європи вперше за понад 10 років. Більше того, він був незмінним першим номером збірної Бельгії на континентальних турнірах 2016 та 2020 років та двічі виходив зі збірною до чвертьфіналу турніру.

Джек Гріліш (Англія)

Головний тренер збірної Англії Гаррет Сайтгейт відмовився від включення до складу команди низки найдосвідченіших гравців. І серед них – Джек Гриліш. Чемпіон АПЛ та переможець Ліги чемпіонів сезону 2022/23 у складі "Манчестер Сіті" з 2020 року брав участь у всіх міжнародних турнірах у складі збірної Англії. Та й у категорію топ-футболістів він входить ще з часів виступів за "Астон Віллу", незважаючи на те, що кілька сезонів і провів у другій за значущістю англійській лізі — Чемпіоншипі.

Водночас сезон-2023/24 став провальним для Гриліша. Як за результативністю (найгірший за три роки в "МанСіті"), так і загалом за грою. Лише третина матчів АПЛ у стартовому складі, у деяких іграх футболіст взагалі проводив по три хвилини на полі. На тлі цього півзахисник провів особисту розмову з тренером "МанСіті" Хосепом Гвардіолою, в якій той наполягав, що настав час повернути найкращу форму напередодні нового сезону. Джек згоден, що сезон-2023/24 фактично був провалений через травми та проблеми з мотивацією після видатного требла. "Не думаю, що добре виступив цього сезону", — визнавав гравець у спілкуванні з пресою.

Джейдон Санчо (Англія)

Також Саутгейт відмовився брати на Євро до Німеччини вінгера збірної та дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо. Не маючи ігрової практики з вересня минулого року, у січні 24-річний Санчо вирушив із "Манчестер Юнайтед" в оренду до "Борусії", де поступово повернув свою найкращу форму. Так, 24-річний футболіст зіграв ключову роль у виході "Борусії" у фінал Ліги Чемпіонів, показавши чудовий футбол в обох півфінальних матчах проти ПСЖ.

Однак Саутгейт залишився при своїй думці і Санчо не потрапив до списку 26 гравців, яких тренер взяв на турнір до Німеччини. Серед причин основною вважається та, що Саутгейт має розсип талантів серед флангових гравців і вважає, що включення в заявку Санчо, що раптово перетворився, стало б загрозою для його довгострокового планування.

Маркус Решфорд (Англія)

Не зіграє на майбутньому Євро за англійців й Маркус Решфорд. Футболіст не увійшов навіть до розширеного складу збірної Англії, який було оголошено 21 травня. 26-річний форвард провів невдалий сезон, забивши всього вісім голів у всіх турнірах за МЮ.

При цьому за національну команду Решфорд дебютував у 2016 році. І з того часу він брав участь у всіх великих турнірах.

Марко Ройс (Німеччина)

Пропустять домашній Євро-2024 й низка знакових гравців останніх років для збірної Німеччини. Зокрема не поїде на турнір Марко Ройс. Гравець провів 11 з половиною сезонів у "Боруссії" і в травні завершив свою кар’єру в клубі з Дортмунда, так і не здобувши титулу чемпіона Бундесліги, але вигравши 2 Кубки та 3 Суперкубки Німеччини.

З 2011 року гравець виступав за збірну Німеччини та провів у складі команди, загалом 48 матчів. Але на Євро-2020 та ЧС-2022 Марко не було у складі команди. І нинішній Євро-2024 стане вже третім великим турніром поспіль, який пропускає гравець.

Матс Хуммельс (Німеччина)

Тренерський штаб збірної Німеччини ухвалив рішення не викликати досвідченого 35-річного захисника до лав національної команди ще в середині травня. І своє рішення тренер збірної Юліан Нагельсман так і не змінив.

Тим часом, Хуммельс ударно провів сезон 2023/24 за "джмелів" — чотири голи та один гольовий пас у 38 іграх. Також захисник двічі визнавався найкращим гравцем тижня на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де "Борусія", нагадаємо, за сумою двох зустрічей пройшла ПСЖ та вийшла у фінал турніру.

На міжнародному рівні Хуммельс відіграв за збірну Німеччини у 78 іграх. Матс із національною командою виграв ЧС-2014, а також двічі став бронзовим призером Євро у 2012 та 2016 роках

.

Серж Гнабрі (Німеччина)

А ось важкою втратою збірної Німеччини з об’єктивних причин — через травму, є відсутність Сержа Гнабрі. Гравцю "Баварії" діагностували розрив м’яза лівого підколінного сухожилля після півфінального матчу-відповіді проти "Реала" в Лізі чемпіонів, зіграного в травні.

Гравець пропустив закінчення сезону у своїй клубній команді, а тепер не зможе виступити на Євро. Образлива втрата дуже цінного гравця для господарів турніру напередодні чемпіонату. Серж провів 19 матчів у складі "Баварії" у сезоні 2023/24 у всіх турнірах, забивши п’ять голів.

Гаві (Іспанія)

А ось про те, що майбутній турнір і, на додачу, Олімпіаду Париж-2024, пропустить Гаві, стали відомо ще в листопаді 2023-го. Завершальний матч збірної Іспанії у відборі на Євро-2024 (проти команди Грузії — 3:1) закінчився драматично для молодого півзахисника. Один із головних талантів Європи отримав тяжку травму — розрив хрестоподібної зв’язки — і навіть ризикує більше ніколи не вийти на топ-рівень.

На даний момент термін відновлення гравця складає від 7 до 9 місяців. Тобто влітку він уже може почати потихеньку тренуватися. Але, з такими серйозними травмами краще не поспішати і грунтовно зайнятися здоров’ям. Навіть у такому молодому віці.

Поки що варто відзначити, що всього Гаві в сезоні 2023/24 до моменту отримання травми, 19 листопада, у всіх турнірах взяв участь у 21 офіційному матчі, будучи основним гравцем і в "Барселоні", і у збірній. Головний тренер Луїс де ла Фуенте випускав півзахисника "Барселони" у кожному матчі національної команди.

Чиро Іммобіле (Італія)

Здивував і головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті, який, зокрема, не включив навіть до попередньої заявки Чиро Іммобіле. 34-річний форвард "Лаціо" окрім досвіду має ще й переможний досвід Євро-2020, коли разом зі "Скуадрою Адзуррою" виграв попередній турнір.

У сезоні 2023/24 у складі римського клубу він провів 43 матчі, в яких забив 11 голів, 4 з яких у Лізі чемпіонів. Дуже гідний показник для потенційного гравця національної команди. У збірній Італії він провів 57 матчів і забив 17 голів.

Мануель Локателлі (Італія)

Також Євро-2024 пропустить Мануель Локателлі, півзахисник "Ювентуса" і, як й Іммобіле, чинний чемпіон Європи у складі команди. 26-річний гравець, який перебуває в розквіті сил, провів у складі "Ювентуса" в сезоні 2023/24 30 матчів і, здавалося б, ніщо не може завадити гравцеві поїхати на Євро. Але Спаллетті так не вважає. Як й Іммобітле, Локателлі не потрапив навіть у попередню заявку команди на турнір.

Тим часом у складі національної команди Італії з 2020 року він провів 28 матчів, забивши 3 голи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євро-2024 розпочнеться у п’ятницю, 14 червня, матчем Німеччина — Шотландія.