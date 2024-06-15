"Россия не играла, почему он на стадионе?": на открытии Евро-2024 заметили старого друга Путина (фото)

В сети поднялась волна иронии

В пятницу, 14 июня, в Мюнхене стартовал чемпионат Европы по футболу. В первой игре встречались хозяйка турнира — Германия и Шотландия. На матче заметили друга президента РФ Владимира Путина — бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Фото с матча с мужем опубликовала в Instagram жена Шредера, Со Йон Шредер-Ким, тоже симпатизирующая России. Стоит отметить, что на этом матче во время игры в секторе шотландцев вблизи ворот кто-то развесил несколько флагов России. В то же время сборная РФ по футболу была отстранена от всех международных соревнований еще в 2022 году, она не принимала участие в отборе на Евро-2024.

В соцсети Х иронизируют по поводу появления друга Путина на матче. Удивляются, что он делает на стадионе, если Россия не участвует в турнире.

"Я вижу представительницу Южной Кореи, которую уволили без предупреждения после того, как она приняла участие в панихиде в российском посольстве в Берлине в День Победы 9 мая вместе с Герхардом Шредером, а также Эгоном Кренцем, Тино Хрупаллой и Александром Гауландом", "Не единственный скандал с флагами. Ближайший союзник Путина в Германии тоже участвует в игре, он работает на компанию, которая активно убивает украинцев через частные военные компании (Газпром)", — пишут в сети.

Некоторые откровенно насмехаются над семейкой любителей агрессивной страны и ее президента.

"Когда речь идет о Герхарде Шредере, я всегда думаю, что его основная резиденция почему-то находится в России", "Пусть он останется в России", "Разве он не смотрит из российского посольства?", "Он не болеет за сборную России?", "Россия сегодня не играла, почему он на стадионе?", — с сарказмом отмечают комментаторы.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер (1998 — 2005 годы) был главой комитета акционеров компании Nord Stream AG и совета директоров компании ПАО НК "Роснефть". Он — иностранный член Российской академии наук и почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета. Несмотря на войну в Украине Герхард Шредер поддерживает тесные связи с Россией и симпатизирует тому, кто развязал и ведет ее — Владимиру Путину. В 2024 году он заявлял, что остается верным своей дружбе с ним, так как верит, что дружба с Путиным каким-то образом может способствовать прекращению войны.

В 2023 году супругу Шредера Со Йон Шредер-Ким уволили из государственного бизнес-агентства из-за ее присутствия на приеме по случаю 9 Мая в российском посольстве в Берлине. Там она была вместе с мужем. Шредер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Компания заявила, что "неоднократно указывала Шредер-Ким, что представители не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае 2023 года в Германии суд оригинально наказал Шредера за дружбу с Путиным. Такого не было 50 лет.