Евро-2024 стартовал с провокации РФ: скандальный момент попал в трансляцию

ЧЕ-2024 только стартовал, а россияне уже сумели напомнить о себе

В пятницу, 14 июня, в Мюнхене (Германия) стартовал 17-й чемпионат Европі по футболу. Местная сборная разгромила команду Шотландии со счетом 5:1, однако не обошлось без скандала.

Во время игры в секторе шотландцев вблизи ворот кто-то развесил несколько флагов России. Об этом сообщает ZoryaLondonsk в соцсети Х.

На двух российских триколорах можно разглядеть надписи "Белгород" и "Нулевка". К слову, эти флаги попали в официальную трансляцию встречу, вызвав бурную реакцию в сети. Украинские пользователи задаются вопросом, как организаторы допустили подобное.

К слову, в Берлине запретили российские флаги на главной фан-зоне страны. Встреча Германия — Шотландия состоялась в Мюнхене.

Напомним, сборная РФ по футболу была отстранена от всех международных соревнований еще в 2022 году, она не принимала участие в отборе на Евро-2024. Сборная Украины стартует на турнире 17 июня матчем против Румынии. С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы по футболу можно ознакомиться на сайте "Телеграф".