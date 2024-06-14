Удаление, пенальти и автогол: Евро-2024 стартовал с разгрома (видео)

Первая игра ЧЕ-2024 завершилась разгромом

В пятницу, 14 июня, стартовал 17-й чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии сыграли Германия и Шотландия.

Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 5:1 в пользу Германии. Об этом сообщает "Телеграф".

Германия, несмотря на статус хозяйки турнира, в Мюнхене не владела преимуществом 12-го игрока. Шотландцы устроили своей команде феноменальную поддержку, правда, на игру команды это не повлияло. Уже в первом тайме немцы забили в ворота соперника три гола. Отличились Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц (пенальти). Крмое того, в моменте с пенальти защитник шотландцев Райан Портеус получил прямую красную карточку.

Во втором тайме немцы полностью контролировали ход встречи, а шотландцы играли на отбой. В итоге за Германию голами отметились вышедшие на замену Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Удивительно, но Шотландия сумела забить гол престижа — помог автогол Антонио Рюдигера.

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц (10), Мусиала (19), Хаверц (45+1, пенальти), Фюллькруг (68), Джан (93) – Рюдигер (87, автогол)

Предупреждения: Андрих (31), Та (62) – Ролстон (48)

Удаление: Портеус (44, грубая игра)

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос (Джан, 80), Андрих (Гросс, 46), Вирц (Сане, 63), Гюндоган, Мусиала (Мюллер, 74), Хаверц (Фюллькруг, 63)

Шотландия: Ганн, Тирни (Маккенна, 77), Портеус, Хендри, Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Ролстон, Кристи (Шенкленд, 82), Адамс (Хенли, 46), Макгинн (Маклин, 67)

Статистика матча Германия - Шотландия

Полный видеообзор матча Германия — Шотландия будет доступен здесь позднее.

Напомним, Германия и Шотландия на Евро-2024 выступают в группе А вместе с Венгрией и Швейцарией. С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также у нас на сайте доступны видеообзоры всех игр чемпионата Европы.