Румыния - Украина: что говорят букмекеры о матче Евро-2024

Специалисты сумели выделить фаворита в этой игре

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния — Украина.

По мнению букмекеров, украинцы являются небольшими фаворитами противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу Сине-желтых специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,05. В то же время успех номинальных хозяев менее вероятен — коэффициент 3,95. Добавим, что аналитики оценили вероятность триумфа украинцев в 47%, а румынов — в 25%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Румыния — Украина

Favbet: (победа Румынии 3,95 — ничья 3,40 — победа Украины 2,05)

William Hill: (3,90 — 3,40 — 2,00)

Bwin: (3,80 — 3,30 — 2,00)

Матч Румыния — Украина состоится в Мюнхене на одноименной арене. Наша команда также поборется за выход из группы со словаками и бельгийцами. Искусственный интеллект считает, что подопечные Сергея Реброва выйдут в плей-офф. С расписанием и результатами матчей сборной Украины на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также на у нас на сайте можно посмотреть весь календарь турнира.