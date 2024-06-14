Румыния - Украина: что говорят букмекеры о матче Евро-2024
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Специалисты сумели выделить фаворита в этой игре
В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния — Украина.
По мнению букмекеров, украинцы являются небольшими фаворитами противостояния. Об этом сообщает Favbet.
На победу Сине-желтых специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,05. В то же время успех номинальных хозяев менее вероятен — коэффициент 3,95. Добавим, что аналитики оценили вероятность триумфа украинцев в 47%, а румынов — в 25%.
Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Румыния — Украина
- Favbet: (победа Румынии 3,95 — ничья 3,40 — победа Украины 2,05)
- William Hill: (3,90 — 3,40 — 2,00)
- Bwin: (3,80 — 3,30 — 2,00)
Матч Румыния — Украина состоится в Мюнхене на одноименной арене. Наша команда также поборется за выход из группы со словаками и бельгийцами. Искусственный интеллект считает, что подопечные Сергея Реброва выйдут в плей-офф. С расписанием и результатами матчей сборной Украины на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также на у нас на сайте можно посмотреть весь календарь турнира.