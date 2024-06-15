"Росія не грала, чому він на стадіоні?": на відкритті Євро-2024 помітили старого друга Путіна (фото)

У мережі піднялася хвиля іронії

У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені стартував чемпіонат Європи з футболу. У першій грі зустрічалися господиня турніру — Німеччина та Шотландія. На матчі помітили друга президента РФ Володимира Путіна — колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Фото з матчу з чоловіком опублікувала в Instagram дружина Шредера, Со Йон Шредер-Кім, яка теж симпатизує Росії. Варто зазначити, що на цьому матчі під час гри в секторі шотландців поблизу воріт хтось розвісив кілька прапорів Росії. Водночас збірну РФ з футболу було відсторонено від усіх міжнародних змагань ще 2022 року, вона не брала участі у відборі на Євро-2024.

У соцмережі Х іронізують із приводу появи друга Путіна на матчі. Дивуються, що він робить на стадіоні, якщо Росія не бере участі у турнірі.

"Я бачу представницю Південної Кореї, яку звільнили без попередження після того, як вона взяла участь у панахиді у російському посольстві в Берліні в День Перемоги 9 травня разом із Герхардом Шредером, а також Егоном Кренцем, Тіно Хрупаллою та Олександром Гауландом", "Не єдиний скандал із прапорами. Найближчий союзник Путіна в Німеччині також бере участь у грі, він працює на компанію, яка активно вбиває українців через приватні військові компанії (Газпром)", — пишуть у мережі.

Деякі відверто глузують з сімейки любителів агресивної країни та її президента.

"Коли йдеться про Герхарда Шредера, я завжди думаю, що його основна резиденція чомусь знаходиться в Росії", "Нехай він залишиться в Росії", "Хіба він не дивиться з російського посольства?", "Він не вболіває за збірну Росії ?", "Росія сьогодні не грала, чому він на стадіоні?", — із сарказмом відзначають коментатори.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер (1998 — 2005 роки) був головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG і ради директорів компанії ПАТ НК "Роснефть". Він — іноземний член Російської академії наук та почесний доктор наук Санкт-Петербурзького університету. Попри війну в Україні, Герхард Шредер підтримує тісні зв’язки з Росією і симпатизує тому, хто розв’язав і веде її — Володимиру Путіну. 2024 року він заявляв, що залишається вірним своїй дружбі з ним, бо вірить, що дружба з Путіним якимось чином може сприяти припиненню війни.

У 2023 році дружину Шредера З Йон Шредер-Кім звільнили з державного бізнес-агентства через її присутність на прийомі з нагоди 9 Травня в російському посольстві в Берліні. Там вона була разом із чоловіком. Шредер-Кім займала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Компанія заявила, що "неодноразово вказувала Шредер-Кім, що представники не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у травні 2023 року в Німеччині суд оригінально покарав Шредера за дружбу з Путіним. Такого не було 50 років.