Секс-бомба не помогла: Испания уничтожила Хорватию на Евро-2024 (видео)

Хорватская супермодель не принесла удачи своей команде

В субботу, 15 июня, сборная Испании встретилась с командой Хорватии в рамках матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Встреча проходила в Берлине и завершилась победой испанцев со счетом 3:0.

Об этом сообщает "Телеграф". Примечательно, что поединок посетила хорватская супермодель Ивана Кньолл, прославившаяся на чемпионате мира в Катаре.

Испанцы все решили еще в первом тайме, забив три безответных гола. Отметились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Каравахаль. Нельзя сказать, что хорваты атаковали меньше номинальных хозяев встречи, однако им не хватало точности. Во втором тайме Фурия Роха отдала мяч и инициативу сопернику и спокойно довела игру до победы. Отметим, на последних минутах встречи хорваты не реализовали пенальти.

Полный видеообзор матча Испания — Хорватия будет доступен здесь позднее.

Отметим, Ивана пришла на "Олимпиаштадион" в Берлине в ярком откровенном наряде. Супермодель не стесняется показывать свои пышные формы на публике. В отличие от Катара, девушка не принесла удачи своей команде.

Ивана Кньолл

Напомним, Кньолл сумела прославиться на Мундиале в Катаре благодаря своим откровенным нарядам, что едва не привело к ее депортации из страны. Тем не менее власти ближневосточного государства закрыли глаза на внешний вид хорватки, и та радовала телекамеры вплоть до последних дней соревнований, правда, не обошлось без конфликтов. После ЧМ Ивана продолжала появляться на медийный спортивных мероприятиях, в частности она засветилась на игре НБА, а также на финале Лиги чемпионов.