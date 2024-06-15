Испания - Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Большой матч пройдет в Берлине

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу-2024 стартуют представители группы B, в частности состоится одна из центральных игр группового этапа Испания — Хорватия. Накануне на Евро-2024 состоялся первый поединок.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Хорватия. Встреча состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе", начало — в 19:00 по киевскому времени.

Испания — Хорватия — начало в 19:00 (обновляется)

Поединок несет принципиальный характер, ведь в группе B еще выступает непредсказуемая Италия, а также темная лошадка Албания, которая во второй раз играет на таком уровне. Все участники наверняка хотят занять первое место в квартете, чтобы получить более слабого соперника в первом раунде плей-офф.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру Испания — Хорватия в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.

Напомним, в Албании парламент приостановил работу из-за Евро-2024. На сайте "Телеграф" доступны календарь, расписание и результаты всех матчей ЧЕ-2024 по футболу.