Роналду столкнулся с проблемами Мудрика на Евро-2024: защищали всей командой (видео)

КриРо вновь находится в центре внимания

На открытой тренировке сборной Португалии произошел ряд инцидентов, связанных с попыткой фанатов добраться до звездного форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду. С подобной проблемой столкнулась и сборная Украины из-за популярности вингера "Челси" Михаила Мудрика.

В сети доступны кадры, как фанаты массово прорываются на поле к Роналду, а вратарь сборной Португалии и английского "Вулверхэмптона" Жозе Са повалил одного из них на газон. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время тренировки десятки болельщиков выбегали на поле и мешали занятию. Главной целью фанатов был КриРо. В какой-то момент на поле выбежали десятки человек, из-за чего служба безопасности не могла отреагировать быстро. Им на помощь пришел Са. К слову, некоторые болельщики таки сумели добежать до CR7, однако футболист был явно не доволен этим.

Напомним, на открытую тренировку сборной Украины неожиданно пришли тысячи болельщиков, фанаты также помешали проведению занятия, выбегая на поле за автографом от Мудрика. Примечательно, что после тренировки Сине-желтые охотно раздавали автографы всем желающим.

Напомним, сборная Португалии будет закрывать программу матчей первого тура Евро-2024. С расписанием и результатами всех игр ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Кроме того, у нас на сайте доступно расписание трансляций игр группового этапа.