Венгрия - Швейцария: онлайн голов в матче Евро-2024

Второй матч ЧЕ-2024 состоится в Кельне

В субботу, 15 июня, сборные Швейцарии и Венгрии проведут матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024. Накануне Евро-2024 стартовал игрой Германия — Шотландия (5:1).

"Телеграф" проведет онлайн матча группы А Венгрия — Швейцария. В этой статье будут доступны только видео голов, а по окончании игры — видеообзор встречи.

Венгрия — Швейцария — начало в 16:00 (обновляется)

Отметим, после разгромной победы немцев над шотландцами обе команды находятся в хорошем положении, ведь Шотландия рискует вылететь из чемпионата Европы уже после 2-го тура, а в плей-офф из группы могут выйти сразу три команды. Венгры и швейцарцы, похоже, в очном противостоянии будут решать судьбу второго места в квартете А. Добавим, что эту игру можно посмотреть по ТВ в Украине.

Напомним, первая игра ЧЕ-2024 по футболу оказалась весьма скандальной. Во-первых, неизвестные вывесили флаги РФ в секторе шотландцев, этот момент попал в прямую трансляцию встречи. Кроме того, матч Германия — Шотландия посетил скандальный политик, друг Путина, бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Это вызвало волну недовольство в сети.