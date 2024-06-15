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Секс-бомба не допомогла: Іспанія знищила Хорватію на Євро-2024 (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Збірна Іспанії не залишила шансів Хорватії Новина оновлена 15 червня 2024, 20:57
Збірна Іспанії не залишила шансів Хорватії. Фото x.com/sefutbol, instagram.com/knolldoll

Хорватська супермодель не принесла удачі своїй команді

У суботу, 15 червня, збірна Іспанії зустрілася з командою Хорватії у рамках матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024. Зустріч проходила у Берліні та завершилася перемогою іспанців з рахунком 3:0.

Про це повідомляє "Телеграф". Помітно, що поєдинок відвідала хорватська супермодель Івана Кньолл, яка прославилася на чемпіонаті світу в Катарі.

Іспанці все вирішили ще в першому таймі, забивши три голи. Відзначилися Альваро Мората, Фабіан Руїс та Дані Каравахаль. Не можна сказати, що хорвати атакували менше за номінальних господарів зустрічі, проте їм не вистачало точності. У другому таймі Фурія Роха віддала м’яч та ініціативу супернику та спокійно довела гру до перемоги. Зазначимо, що на останніх хвилинах зустрічі хорвати не реалізували пенальті.

Повний відеоогляд матчу Іспанія – Хорватія буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, Івана прийшла на "Олімпіаштадіон" у Берліні у яскравому відвертому вбранні. Супермодель не соромиться показувати свої пишні форми на публіці. На відміну від Катару, дівчина не принесла успіху своїй команді.

Івана Кньолл
Івана Кньолл

Нагадаємо, Кньолл зуміла прославитися на Мундіалі в Катарі завдяки своїм відвертим вбранням, що мало не призвело до її депортації з країни. Проте влада близькосхідної держави заплющила очі на зовнішній вигляд хорватки, і та радувала телекамери аж до останніх днів змагань, щоправда, не обійшлося без конфліктів. Після ЧС Івана продовжувала з’являтися на медійних спортивних заходах, зокрема вона засвітилася на грі НБА, а також на фіналі Ліги чемпіонів.

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#Футбол #Збірна Іспанії #Збірна Хорватії #Євро-2024 #Івана Кньолл