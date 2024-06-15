Секс-бомба не допомогла: Іспанія знищила Хорватію на Євро-2024 (відео)

Хорватська супермодель не принесла удачі своїй команді

У суботу, 15 червня, збірна Іспанії зустрілася з командою Хорватії у рамках матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024. Зустріч проходила у Берліні та завершилася перемогою іспанців з рахунком 3:0.

Про це повідомляє "Телеграф". Помітно, що поєдинок відвідала хорватська супермодель Івана Кньолл, яка прославилася на чемпіонаті світу в Катарі.

Іспанці все вирішили ще в першому таймі, забивши три голи. Відзначилися Альваро Мората, Фабіан Руїс та Дані Каравахаль. Не можна сказати, що хорвати атакували менше за номінальних господарів зустрічі, проте їм не вистачало точності. У другому таймі Фурія Роха віддала м’яч та ініціативу супернику та спокійно довела гру до перемоги. Зазначимо, що на останніх хвилинах зустрічі хорвати не реалізували пенальті.

Повний відеоогляд матчу Іспанія – Хорватія буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, Івана прийшла на "Олімпіаштадіон" у Берліні у яскравому відвертому вбранні. Супермодель не соромиться показувати свої пишні форми на публіці. На відміну від Катару, дівчина не принесла успіху своїй команді.

Івана Кньолл

Нагадаємо, Кньолл зуміла прославитися на Мундіалі в Катарі завдяки своїм відвертим вбранням, що мало не призвело до її депортації з країни. Проте влада близькосхідної держави заплющила очі на зовнішній вигляд хорватки, і та радувала телекамери аж до останніх днів змагань, щоправда, не обійшлося без конфліктів. Після ЧС Івана продовжувала з’являтися на медійних спортивних заходах, зокрема вона засвітилася на грі НБА, а також на фіналі Ліги чемпіонів.