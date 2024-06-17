В Румынии назвали самого опасного игрока сборной Украины на Евро-2024

Футболист играет в испанской "Жироне"

Бывший защитник сборной Румынии и донецкого "Шахтера" Разван Рац считает самым опасным игроком сборной Украины, которой сегодня предстоит сыграть с румынской командой, Виктора Цыганкова. Игрока "Жироны" можно сравнить с Димитри Пайе, героем матча-открытия Евро-2016 Франция — Румыния (2:1).

Рац отметил в комментарии Fanatik, что Цыганков отлично проявил себя в Ла Лиге прошедшего клубного сезона 2023/24. И назвал его главные качества.

""Надо бояться Цыганкова. Он как молния. Хорошо быет с дальней дистанции, пусть он и не номер один в сборной. В Украине сейчас есть отличная связка в команде — Цыганков и Довбик".

И добавил: "Нужно иметь баланс, понимать, где находится соперник, анализировать его, уважать. Это не значит, что Дрэгушин не может нейтрализовать Мудрика или Довбика. Но нужно быть осторожным, потому что это опасные футболисты".

Также Рац отмечает: "Сейчас очень сложно сказать, насколько мы готовы. Кроме Станчу, в финальном турнире никто не участвовал. Игроки поставлены в новую психологическую ситуацию, пресса на их головах, они слышат новости от друзей, от семьи. Есть большие ожидания от людей".

Также игрок считает, что на месте главного тренера сборной Румыы Эдуарда Йорданэску согласился бы на ничью. "Это жизненно важный матч, потому что нужно начать учитывать, что в следующем нашим соперником будет Бельгия. Если ты проиграешь Украине, у тебя есть все шансы вернуться домой сразу после группового этапа. Это жизненно важный матч, очень важно, что произойдет", — добавил Рэзван Рац.

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