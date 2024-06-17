Румыния - Украина: матч Евро-2024 уже сегодня, во сколько начало

Сине-желтые начинают свой путь на Евро-2024

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу своей первый матч проведет сборная Украины. В рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сине-желтые проведут поединок с командой Румынии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния — Украина.

Игра Румыния — Украина начнет программу 4-го игрового дня на ЧЕ-2024. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально посмотреть прямую трансляцию матча Румыния — Украина можно на медиа-сервисе Megogo а также на "Суспільне". Первый вариант касается просмотра матча в сети и является платным. Megogo покажет игру по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно поединок национальной команды на Евро-2024 можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Матч Румыния — Украина состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, открытая тренировка сборной Украины едва не была сорвана болельщиками, которые хотели получить автограф у Михаила Мудрика. К слову, с такими же проблемами столкнулась команда Португалии из-за популярности Криштиану Роналду.