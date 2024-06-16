Сербия - Англия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Сборная Англии начинает свой путь на Евро-2024

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют главные фавориты — англичане. Противостоять Трем Львам будут сербы.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка группы С Сербия — Англия. В этой статье оперативно будут добавлены только видео голов, а после финального свистка — видеообзор встречи.

Сербия — Англия — 0:1 (обновляется)

13 мин. Гол! Беллингем головой забивает после навеса Сака.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Англия приехала в Германию побеждать, а потому сербам будет несладко. Англичане попытаются закрыть вопрос о выходе с группы как можно раньше, а значит сегодня будут играть только на победу, а вот Сербия, похоже, сыграет с родоначальниками футбола "вторым номером", надеясь не пропустить много голов. Из группы могут выйти по три команды, и разница мячей может сыграть ключевую роль.

Отметим, матч Сербия — Англия можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что в другом поединке группы Словения и Дания победителя не выявили (1:1). С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, венгерский форвард прославился на чемпионате Европы, просто выйдя на замену.