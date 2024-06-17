Катастрофа! Сборная Украины стартовала на Евро-2024 с сокрушительного поражения (видео)

Сине-желтые проиграли Румынии в первой игре ЧЕ-2024

В понедельник, 17 июня, сборная Украины стартовала на чемпионате Европы-2024 по футболу матчем против Румынии. На групповом этапе ЧЕ-2024 украинцы также сыграют со Словакией и Бельгией.

Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 3:0 в пользу Румынии. Об этом сообщает "Телеграф".

Сборная Украины владела небольшим преимуществом в начале поединка, однако все изменил гол Николае Станчу на 29-й минуте. Звездный румынский полузащитник забил гол, феноменально пробив в касание с метров 18-и. После этого Сине-желтые оказались в "нокдауне", а Станчу едва не оформил дубль прямым ударом с углового — Лунина подстраховала перекладина.

Во втором тайме Трехцветные устроили холодный душ Сине-желтым. На 53-й минуте Рэзван Марин пальнул издали прямо в угол ворот, а еще через 4 минуты Денис Дрэгуш забил в пустые ворота после неразберихи украинских футболистов в своей штрафной. Украинцы нанесли первый удар в створ на 76-й минуте усилиями Георгия Судакова. Этого оказалось мало, чтобы взять очки в этой встрече.

Румыния – Украина — 3:0

Голы: Станчу, 30, Р. Марин, 53, Дрегуш, 57

Предупреждение: Р. Марин, 79 – Конопля, 68

Румыния: Нице – Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу – М. Марин (Рус, 75) – Коман (Михейле, 62), Станчу (Раковицан, 87), Р. Марин, Ман (Хаджи, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Украина: Лунин – Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Тымчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Малиновский, 83) – Мудрик, Довбик, Цыганков (Ярмоленко, 62).

Статистика игры Румуния - Украина

Это поражение можно описать одним словом — катастрофа. Шансы сборной Украины на выход из группы заметно упали.

Полный видеообзор матча Румыния — Украина:

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд. На сайте "Телеграф" доступно расписание нашей команды на турнире, а также календарь и результаты всех матчей Евро-2024.

Добавим, что перед ЧЕ-2024 наша команда провела три спарринга. Украинцы дали бой Германии (0:0), уступили Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).