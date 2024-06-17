Румыния — Украина: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Украинцы и румыны откроют программу четвертого игрового дня на ЧЕ-2024 по футболу

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу начинает свой путь на чемпионате Европы-2024. Первым соперником нашей команды станет Румыния.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Румыния — Украина. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов.

Румыния — Украина — начало в 16:00

Стали известны стартовые составы команд:

Сборная Украины подходит ко встрече с румынами в качестве фаворита, а потому нашей команде необходимо не просто набирать очки, а побеждать. Любой другой результат будет расцениваться для Сине-желтых как провал. Тем не менее контрольные игры нашей команды перед ЧЕ-2024 вызвали много вопросов, особенно после поражения от Польши (1:3). Смогут ли подопечные Сергея Реброва справиться со стартовым давлением узнаем в Мюнхене, на одноименной арене.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру Румыния — Украина, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, перед игрой сборная Украины угодила в скандал из-за своей формы на игру с румынами. Показалось, что на игровой футболке нашей команды изображен флаг Бельгии, а не Румынии. Кроме того, на футболке Сине-желтых нанесли коммерческое название "Арены Мюнхен" — "Альянц Арена", что запрещено на турнирах под эгидой УЕФА.