Турция - Грузия: онлайн голов в матче Евро-2024

Новичок чемпионатов Европы начинает свой путь на турнире

Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу-2024 стартуют представители квартета F. Игровой день откроют команды Грузии и Турции.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Турция — Грузия. В этой статье оперативно будут доступны видео голов, а по окончании игры — обзор поединка.

Турция — Грузия — начало в 19:00 (обновляется)

Матч Турция — Грузия состоится в Дортмунде на стадионе "BVB-Штадион", начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Грузия дебютирует на большом футбольном турнире. Команда попытается выдать максимум на Евро-2024, правда, выйти из группы будет очень сложно, ведь в квартете F также выступают звездные португальцы и чехи. Турки подходят к первому туру в качестве фаворита, однако в футболе может случиться что угодно — доказано словаками.

Матч Турция — Грузия покажут в Украине по ТВ, причем посмотреть эту встречу можно будет бесплатно. Добавим, что на сайте "Телеграф" доступны календарь и результаты всех игр чемпионата Европы-2024 по футболу. В другом поединке игрового дня Португалия попытается обыграть Чехию (начало в 22:00).