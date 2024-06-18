Не оторвать глаз: у Зинченко на матче Евро-2024 были личные красотки-болельщицы (фото)

Игрока поддерживали на трибунах жена и дочка

!7 июня состоялся первый матч сборной Украины на Евро-2024, против команды Румынии. Помимо армии болельщиков, поддерживавших команду в целом, у игроков на трибунах "Мюнхен-Арены" были и персональные фанаты.

Так, Александра Зинченко на трибунах стадиона поддерживали жена и дочка, сообщает "Телеграф". Юная болельщица провела почти весь матч у мамы на руках и с интересом наблюдала за происходящим на поле.

Безусловно, самые преданные болельщицы Зинченко расстроились из-за результата игры. Но держали себя в руках, поддерживая мужа и отца до конца.

Напомним, что Влада Седан стала знаменитой во время Евро-2016, когда была признана символом того турнира и самой красивой болельщицей сборной Украины. А на следующем Евро-2020 уже сидела на трибуне с округлившимся животом, будучи беременной от игрока команды Александра Зинченко.

Как сообщал "Телеграф", сборная Украины разгромно проиграла команде Румынии в стартовом матче. После поражения сеть разрывали мемы, а главной темой для шуток болельщиков стала мобилизация игроков.