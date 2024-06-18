Туреччина — Грузія: онлайн голів у матчі Євро-2024

Новачок чемпіонатів Європи починає свій шлях на турнірі

У вівторок, 18 червня, на чемпіонаті Європи з футболу-2024 стартують представники квартету F. Ігровий день відкриють команди Грузії та Туреччини.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Туреччина — Грузія. У цій статті оперативно будуть доступні відео голів, а по закінченні гри — огляд поєдинку.

Туреччина — Грузія — початок о 19:00 (оновлюється)

Матч Туреччина — Грузія відбудеться в Дортмунді на стадіоні "BVB-Штадіон", початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Грузія дебютує на великому футбольному турнірі. Команда спробує видати максимум на Євро-2024, щоправда, вийти з групи буде дуже складно, адже у квартеті F також виступають зіркові португальці та чехи. Турки підходять до першого туру у якості фаворита, проте у футболі може статися будь-що — доведено словаками.

Матч Туреччина — Грузія покажуть в Україні по ТБ, причому подивитися цю зустріч можна буде безплатно. Додамо, що на сайті "Телеграф" доступні календар та результати всіх ігор чемпіонату Європи-2024 з футболу. В іншому поєдинку ігрового дня Португалія намагатиметься обіграти Чехію (початок о 22:00).