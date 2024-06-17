Бельгия - Словакия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Команды начнут свой путь на Евро-2024 в Франкфурте-на-Майне

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу сыграют соперники сборной Украины по группе Е — Бельгия и Словакия. Накануне Сине-желтые сенсационно проиграли Румынии со счетом 0:3.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Словакия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов.

Бельгия — Словакия — 0:1 (обновляется)

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

7 мин. Гол! Иван Шранц открыл счет в игре, сыграв первым на добивании.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

После поражения Украины в группе Е все встало с ног на голову. Наша команда отправилась в аутсайдеры квартета, открыв путь в плей-офф всем остальным участникам. Однако для выхода в 1/8 финала и бельгийцам, и словакам придется попотеть. Команды проведут очный поединок во Франкфурте-на-Майне на "Франкфурт Арене", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Бельгия — однозначный фаворит поединка, однако сборная Словакии способна отобрать у бельгийцев очки.

Добавим, что матч Бельгия — Словакия покажут в Украине. К слову, во время игры Румыния — Украина при счете 3:0 прервалась трансляция на Megogo. На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата Европы по футболу.