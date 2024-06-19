Шотландия - Швейцария: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Игра пройдет в Кельне

В среду, 19 июня, главный неудачник первого тура чемпионата Европы-2024 по футболу сборная Шотландии попытается реабилитироваться перед болельщиками. Противостоять Шотландии будет Швейцария

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Шотландия — Швейцария. В этой статье оперативно будут добавлено только видео голов, а по окончании встречи — видеообзор поединка.

Шотландия — Швейцария — начало в 22:00 (обновляется)

Швейцария является фаворитом противостояния и в случае победы эта команда гарантирует себе попадание в плей-офф ЧЕ-2024. Что касается шотландцев, то команде необходимо набирать очки, иначе эта колоритная сборная рискует вылететь с Евро-2024. В другом матче группы А 19 июня встретятся Германия и Венгрия (начало в 19:00).

Добавим, что матч Шотландия — Швейцария состоится в Кельне на "Штадион Кельн", начало в 22:00 по киевскому времени. Отметим, эту игру можно посмотреть в Украине в режиме онлайн.

Напомним, в первом туре ЧЕ-2024 Шотландия потерпела сокрушительное поражение от Германии со счетом 1:5, что сделало эту команду главным неудачником первого тура. Швейцария, в свою очередь, дожала Венгрию (3:1), получив заветные три очка на старте турнира.