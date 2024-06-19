Грузинские фаны спели легендарную кричалку про Путина на Евро-2024: момент попал на росТВ (видео)

Пропагандисты не успели среагировать на момент прямой трансляции

В эфир федерального российского канала Матч ТВ во время трансляции матча Евро-2024 Турция-Грузия попал момент, где грузинские болельщики скандируют "Путин — ху*ло". Момент попал в прямую трансляцию на канале.

Кадры показал Телеграм-канал "Протесты в мире". Впоследствии федеральный канал вырезал из трансляции этот момент.

"А потом пошел жаловаться на паблики, которые разместили видеозапись. Но в нашем Telegram-канале вы можете бесконечно наслаждаться этим ярким моментом", — отмечается в сообщении канала.

Матч сборных Турции и Грузии стал одним из самых зрелищных в первом туре группового этапа Евро-2024, который завершился во вторник, 18 июня. Дебютанты Евро из Грузии сумели сравнять счет после первого гола турецкой команды и были близки к тому, чтобы сравнять счет в концовке, после второго гола турецкой команды. Но, вместо этого, пропустили третий гол в пустые ворота, когда вратарь пошел в чужую штрафную — 3:1 в пользу сборной Турции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что немецкое ТВ попало в скандал с неправильной картой на Евро, где Крым не был отмечен, как часть Украины.