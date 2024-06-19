Шотландія — Швейцарія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Гра пройде в Кельні

У середу, 19 червня, головний невдаха першого туру чемпіонату Європи-2024 з футболу збірна Шотландії спробує реабілітуватися перед уболівальниками. Протистоятиме Шотландії Швейцарія

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри Шотландія — Швейцарія. У цій статті оперативно буде додано лише відео голів, а після закінчення зустрічі – відеоогляд поєдинку.

Шотландія — Швейцарія — початок о 22:00 (оновлюється)

Швейцарія є фаворитом протистояння й у разі перемоги ця команда гарантує собі потрапляння у плей-оф ЧЄ-2024. Щодо шотландців, то команді необхідно набирати очки, інакше ця колоритна збірна ризикує вилетіти з Євро-2024. В іншому матчі групи А 19 червня зустрінуться Німеччина та Угорщина (початок о 19:00).

Додамо, що матч Шотландія — Швейцарія відбудеться в Кельні на "Штадіон Кельн", початок о 22:00 за київським часом. Зазначимо, цю гру можна переглянути в Україні в режимі онлайн.

Нагадаємо, у першому турі ЧЄ-2024 Шотландія зазнала нищівної поразки від Німеччини з рахунком 1:5, що зробило цю команду головним невдахою першого туру. Швейцарія, в свою чергу, дотиснула Угорщину (3:1), здобувши заповітні три очки на старті турніру.