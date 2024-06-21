Вратарь без практики: на место Лунина в "Реале" претендует голкипер, не игравший в прошлом сезоне

Давид Де Хеа не может найти себе команду после ухода из "Манчестер Юнайтед"

На фоне слухов об уходе из "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, появляется все больше информации о его вероятных сменщиках. В частности, в мадридскую команду мечтает попасть экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа.

По информации Defensa Central, голкипер по собственной инициативе связался с руководством мадридцев по поводу трудоустройства. Впрочем, по данным источника, президент "Реала" Флорентино Перес пока не рассматривает подписание Де Хеа, который провел прошлый сезон без игровой практики.

Де Хеа до сих пор находится без клуба после того, как ушел из "Манчестер Юнайтед" летом 2023-го года, с которым у испанца завершился контракт. Зимой Де Хеа имел предложения от клубов Саудовской Аравии, но отказался от переезда на Ближний Восток. Испанец уже контактировал с руководством "Реала" в прошлогоднее летнее и последнее зимнее трансферные окна. Но до сделки дело не доходило.

Напомним, Давид Де Хеа выступал за "Манчестер Юнайтед" 12 лет (2011-2023). В составе манкунианцев он провел 545 матчей. Transfermarkt сейчас оценивает голкипера в 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лунин нашел новую команду в Европе. "Реал", в свою очередь, рассматривает возможность продления аренды Кепы, на которого в Мадриде уже почти не рассчитывали.