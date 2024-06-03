Лунина встречали громче всех в "Реале": видео до мурашек

Фанаты понимают, какую роль украинец сыграл в победе в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" провел чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В финале турнира Сливочные обыграли "Боруссию" Дортмунд со счетом 2:0.

Во время объявления Лунина на "Сантьяго Бернабеу" трибуны очень громко встретили украинца. Об этом сообщает фанатский аккаунт "Реала" WolfRMFC в соцсети Х.

Чемпионский парад Королевского клуба завершился праздничным концертом на домашней арене — "Сантьяго Бернабеу". Там поочереди объявляли имена игроков "Реала", а трибуны кричали фамилии футболистов. Когда диктор сказал "Андрей", весь стадион хором прокричал "Лунин!".

"Клянусь, Лунин получил самые громкие овации", — гласит сообщение под видео.

Напомним, Лунин стал двукратным обладателем Лиги чемпионов, однако в текущем сезоне его роль в завоевании титула была ключевой. Украинец блестяще проявил себя в плей-офф турнира, несмотря на то, что пропустил финал ЛЧ из-за болезни.

Напомним, Лунин после того, как переболел, был вынужден добираться в Лондон на финал Лиги чемпионов самостоятельно. Невероятно, но украинскому вратарю устроили овации прямо в самолете.