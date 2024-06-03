Лунину аплодировали даже в самолете: в сеть попало видео полета украинца на финал Лиги чемпионов

Украинский вратарь провел чудесный сезон

Украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина уважили в самолете на пути на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В итоге Сливочные в решающей игре переиграли "Боруссию" Дортмунд (2:0).

Занимательное видео появилось в сети уже после финала ЛЧ. Об этом сообщает Rodra в соцсети Х.

На кадрах видно, как украинец летит в Лондон. Андрей был отдельно от команды из-за болезни, которую перенес накануне. В какой-то момент пилот самолета обратился к пассажирам, отметив, что на борту с ними летит человек, который вывел "Реал" в финал Лиги чемпионов. Пассажиры уважили украинца аплодисментами, Андрей лишь застенчиво улыбнулся.

"У нас на борту очень особенный пассажир! Андрей Лунин! Именно благодаря ему "Реал" вышел в финал, так что я прошу всех вас аплодировать ему, всех, кто поддерживает наш "Реал" Мадрид", – сказал пилот.

Добавим, что Лунин во второй раз выиграл кубок Лиги чемпионов, став самым титулованным украинцем в главном еврокубке. Ранее стало известно, что будет делать тренер "Реала" Карло Анчелотти после успеха в ЛЧ.