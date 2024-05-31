Лунин определился: вратарь нашел новую команду в Европе

Голкипер сборной Украины перейдет в клуб из Манчестера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже принял решение покинуть мадридский "Реал" этим летом. Более того, голкипер попросил своего агента Хорхе Мендеса начать продвигать его трансфер, а в "Реале" об этом решении уже знали несколько дней назад.

По информации TodoFichajes игрок переходит в "Манчестер Юнайтед", на замену нестабильному камерунцу Андре Онане. На "Олд Траффорд" недовольны игрой камерунца и надеются, что смогут совершить трансфер Лунина в ближайшие недели.

При этом, в "МЮ" настолько недовольны игрой Онаны, что менеджмент клуба уже связался с "Реалом", чтобы договориться о продаже Лунина. Впрочем, в мадридском клубе отложили любые переговоры до финала Лиги чемпионов.

В издании отмечают, вратарь понимает, что он не может прогрессировать в тени бельгийского голкипера Тибр Куртуа, основного вратаря мадридской команды. И уход украинца из мадридского клуба – оптимальное решение для всех сторон.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что у Лунина возникли проблемы перед финальным матчем Лиги чемпионов.