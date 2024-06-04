Лунин показал свою музу после победы в Лиге чемпионов: жена-красотка вдохновляет футболиста (фото)

Украинский голкипер провел блестящий сезон

За успехами одного из главных героев "Реала" в Лиге чемпионов сезона 2023/24 украинца Андрея Лунина стоит жена Анастасия. Девушка и семья вдохновляют вратаря на свершения на футбольном поле.

Об этом признался сам футболист на своей странице в Instagram. Андрей опубликовал совместное фото с женой вместе с Кубком чемпионов.

"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все. Спасибо, что сопровождаешь меня в жизни и в футболе. Я тебя очень люблю", — написал Лунин.

Жена Лунина Анастасия Томазова на 4 года старше мужа, а в отношениях они состоят уже 9 лет. В 2021 году они расписались в Мадриде, церемония была весьма скромной. В 2022 году у пары родился сын.

Андрей Лунин с семьей

Анастасия ведет блог в Instagram, на нее подписано свыше 100 тыс. человек. Кроме семейных снимков, супруга футболиста частенько радует подписчиков горячими снимками. Иногда Томазова снимается в различных фотосессиях.

Анастасия Томазова

Напомним, Лунин стал самым титулованным украинцем в Лиге чемпионов. Примечательно, что Андрей из-за болезни добирался на финал не с командой, а в самолете ему устроили овации. Кроме того, фанаты уважили вратаря на "Сантьяго Бернабеу".