Воротар без практики: на місце Луніна в "Реалі" претендує голкіпер, який не грав минулого сезону

Давід Де Хеа не може знайти собі команду після відходу з "Манчестер Юнайтед"

На тлі чуток про звільнення з "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна з’являється все більше інформації про його ймовірних змінників. Зокрема, до мадридської команди мріє потрапити екс-голкіпер "Манчестер Юнайтед" та збірної Іспанії Давід Де Хеа.

За інформацією Defensa Central, голкіпер із власної ініціативи зв'язався з керівництвом мадридців з приводу працевлаштування. Втім, за даними джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес поки що не розглядає підписання Де Хеа, який провів минулий сезон без ігрової практики.

Де Хеа досі без клубу після того, як пішов з "Манчестер Юнайтед" влітку 2023-го року, з яким у іспанця завершився контракт. Взимку Де Хеа мав пропозиції від клубів Саудівської Аравії, але відмовився від переїзду на Близький Схід. Іспанець вже контактував з керівництвом "Реала" у торішнє літнє та останнє зимове трансферні вікна. Але до угоди справа не доходила.

Нагадаємо, Давід Де Хеа виступав за "Манчестер Юнайтед" 12 років (2011-2023). У складі манкуніанців він провів 545 матчів. Transfermarkt зараз оцінює голкіпера у 5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін знайшов нову команду в Європі. "Реал" у свою чергу розглядає можливість продовження оренди Кепи, на якого в Мадриді вже майже не розраховували.