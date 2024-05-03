Лунин готовится к трансферу: "Реал" получил заманчивое предложение

Украинский голкипер скоро может оказаться в команде английской Премьер-лиги

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в "Реал" о переходе украинского голкипера Андрея Лунина. Сумма, которую предложили Красные дьяволы, не разглашается.

В свою очередь, "бланкос" готовы рассмотреть предложения от 35 миллионов евро. О запросе от "манкунианцев" сообщает Todofichajes.com.

Издание отмечает, что Лунин не будет продлевать контракт с "Реалом". После выдающегося сезона украинца "сливочные" попытались продлить его контракт, который истекает в 2025 году, существенно улучшив условия соглашения, но игрок не хочет оставаться в тени основного голкипера команды бельгийца Тибо Куртуа.

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ищет замену своему вратарю Андре Онане после неудачного сезона. И Лунин является первым в списке потенциальных голкиперов, кто займет эту позицию. Стоит отметить, что за украинцем следит итальянский "Милан", также им интересуются ПСЖ и "Бавария".

В текущем сезоне Лунин выиграл борьбу у Кепы Аррисабалаги за место в стартовом составе "Реала". Украинец провел 29 матчей за "бланкос" во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".

Ранее сообщалось, что в "Реале" возникла дилемма перед ключевыми матчами сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов.