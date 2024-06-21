Нидерланды - Франция: онлайн-трансляция голов в матче Евро-2024

Большой матч пройдет в Лейпциге

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится топ-игра. Во втором туре группового этапа встретятся команды Нидерландов и Франции.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Франция. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а после окончания встречи — лучшие моменты поединка.

Нидерланды — Франция — начало в 22:00 (обновляется)

В "группе смерти" встретятся главные фавориты квартета, которые добыли победы в первом туре Евро-2024, Франция и Нидерланды. Победитель игры выйдет в плей-офф ЧЕ-2024, а проигравший, продолжит борьбу за путевку. Обе команды, вероятно, устроит и ничья. Добавим, что в другом матче группы D встретятся Польша и Австрия (21 июня, начало в 19:00).

Матч Нидерланды — Франция состоится в Лейпциге на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что этот поединок покажут в Украине в прямом эфире.

Напомним, в первом туре французы сломили сопротивление Австрии (1:0), а нидерландцы устроили камбэк в игре с Польшей (2:1).