"Лучше, если бы было больше "белых": политик в Германии спровоцировала скандал вокруг сборной на Евро

Замглавы Бундестага спровоцировала расистский скандал

Заместитель председателя Бундестага и представитель партии "Союз 90/Зелёные" 58-летняя Катрин Геринг-Эккардт, после победы сборной Германии по футболу над Венгрией на Евро-2024 опубликовала скандальный пост в соцсети. В сообщении она пожалела, что в команде Германии были не "только белые немецкие игроки".

Эти слова вызвали бурю возмущения в соцсетях, политика обвинили в расизме, сообщает Bild. С осуждением выступили известный востоковед и замлавы либеральной партии СвДП.

Полностью сообщение звучало так: "Эта команда действительно бесподобная. И только представьте, если бы там были одни только белые немецкие игроки".

В ответ, востоковед Ахмад Мансур. отметил: "Любой, кто обсуждает цвет кожи игроков сборной Германии, занимается расизмом, независимо от мотивов, стоящих за этим". А замглавы либеральной партии СвДП Вольфганг Кубицки назвал это "действительно тревожным, когда о людях в Германии судят по цвету кожи".

В итоге, Геринг-Эккардт написала: "Я удалила свой твит. Прошу прощения за то, как я это выразила. Меня лишь взволновало, что 21% немцев считают, будто было бы лучше, если б в сборной было больше "белых". Я горжусь нашей командой и надеюсь, что нам удастся переубедить тот 21%".

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