Польша - Нидерланды: онлайн-трансляция голов в матче Евро-2024

Большая игра состоится в Гамбурге

В воскресенье, 16 июня, сборные Польши и Нидерландов откроют программу матчей на чемпионате Европы-2024 по футболу. Первая игра третьего игрового дня состоится в Гамбурге.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка группы D Польша — Нидерланды. В этой статье оперативно будут добавлены только видео голов, а после финального свистка — видеообзор встречи.

Польша — Нидерланды — начало — в 16:00 (обновляется)

Стали известны стартовые составы команд:

Польша и Нидерланды попали в группу смерти на Евро-2024 вместе с Францией и Австрией, а потому командам необходимо набирать очки в каждой игре для выхода из квартета. Оранжевые являются явными фаворитами противостояния, однако сборная Польши способна не просто дать бой большим командам, но и получить необходимый результат. Добавим, что французы с австрийцами сыграют в понедельник, 17 июня.

На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты всех матчей Евро-2024. Также у нас на сайте можно ознакомиться с видеообзорами игр, которые завершились. Ранее на матче ЧЕ-2024 засветилась хорватская супер-модель, которая стала известна на чемпионате мира в Катаре.