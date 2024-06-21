Нідерланди — Франція: онлайн-трансляція голів у матчі Євро-2024

Великий матч пройде у Лейпцигу

У п’ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться топ-гра. У другому турі групового етапу зустрінуться команди Нідерландів та Франції.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Франція. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення зустрічі – найкращі моменти поєдинку.

Нідерланди — Франція — початок о 22:00 (оновлюється)

У "групі смерті" зустрінуться головні фаворити квартету, які здобули перемоги у першому турі Євро-2024, Франція та Нідерланди. Переможець гри вийде у плей-оф ЧЄ-2024, а той, хто програє, продовжить боротьбу за путівку. Обидві команди, напевно, влаштує і нічия. Додамо, що в іншому матчі групи D зустрінуться Польща та Австрія (21 червня, початок о 19:00).

Матч Нідерланди – Франція відбудеться у Лейпцигу на однойменному стадіоні, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Додамо, що цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, у першому турі французи зламали опір Австрії (1:0), а нідерландці влаштували камбек у грі з Польщею (2:1).