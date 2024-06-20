Дания - Англия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Большую игру примет Франкфурт-на-Майне

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу встретятся фавориты группы С. За выход в плей-офф поборются команды Дании и Англии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Дания — Англия. В этой статье оперативно будет доступно только видео голов, а по окончании игры — хайлайты поединка.

Дания — Англия — начало в 19:00 (обновляется)

Англия в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф, ведь станет недосягаемой для двух других сборных по квартету. А вот датчанам необходимо набирать очки после осечки в игре со словенцами.

Матч Дания — Англия состоится во Франкфурт-на-Майне на "Франкфурт Арене", начало поединка в 19:00 по киевскому времени. Эту встречу покажут в Украине эксклюзивно на медиа-сервисе Megogo.

Напомним, сборная Словении сенсационно отобрала очки у датчан (1:1) в первом туре ЧЕ-2024. Сербия, в свою очередь, дала бой Англии (0:1), однако дивидендов с этого не получила. Добавим, что сербы накануне пригрозили УЕФА покинуть турнир. Все из-за инцидента в игре другой группы Хорватия — Албания (2:2). С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".