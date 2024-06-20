Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Большой матч состоится в Гельзенкирхене

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится большой поединок Испания — Италия. Вывеска встречи достойна финала соревнований.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию главной игры группового этапа. Встреча состоится в Гельзенкирхене на "Арене АуфШальке", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Испания — Италия — начало в 22:00 (обновляется)

Фавориты группы B и Евро-2024 пересекутся во втором туре группового этапа. Испанцы являются фаворитами противостояния, однако Италию никогда не стоит сбрасывать со счетов. Добавим, что матч Фурии Роха и Скуадра Адзурра покажут в Украине в режиме онлайн.

В последний раз команды встречались между собой в 2023 году в полуфинале Лиги наций. Тогда испанцы одолели Италию со счетом 2:1.

Напомним, в первом туре ЧЕ-2024 испанцы разгромили Хорватию (3:0), а Италия с трудом победила Албанию (2:1). В другом матче 2-го тура в квартете B Хорватия упустила победу над Албанией (2:2), что запутало ситуацию в группе. С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".