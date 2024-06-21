В дом ворвались вооруженные грабители: легенда мирового футбола пережил нападение и попал в больницу

Роберто Баджо ограбили во время просмотра матча Евро-2024 Испания — Италия

Ленда сборной Италии по футболу 1990-х Роберто Баджо и его семья стали жертвами домашнего ограбления в накануне вечером, 20 июня. Ограбление произошло в тот момент, когда члены семьи смотрели по телевизору матч Евро-2024 Испания — Италия.

По данным Corriere del Veneto, нападение произошло на вилле бывшего обладателя "Золотого мяча" в Альтавилла-Висентина. Пять мужчин вошли вооруженными, и завязалась драка с Баджо, в которой бывший футболист получил ранения и был заперт вместе со своей семьей в чулане. Один из грабителей ударил Баджо по голове пистолетом, нанеся глубокую рану.

При этом, деньги украшения и часы были украдены. Преступники пробыли в доме около 40 минут.

Когда Баджо понял, что грабители ушли, он выломал дверь и вызвал полицию. Футболиста доставили в больницу, где ему сделали несколько швов на лбу. Члены его семьи не пострадали.

Баджо признавался лучшим игроком мира и Европы 1993 года. В составе сборной Италии он становился серебряным призером чемпионата мира 1994 года и бронзовым призером чемпионата мира 1990 года. Единственный итальянский футболист, забивавший голы на трех чемпионатах мира. По результатам интернет-опроса, проведенного ФИФА в 2000 году, занял 4-е место в списке лучших игроков XX столетия (после Марадоны, Пеле и Эйсебио).

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